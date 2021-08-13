防範疫情擴散 美網資格賽禁止球迷到場

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（法新社紐約12日電） 美國網球協會（US Tennis Association）今天表示，因擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，美國網球公開賽（US Open）今年為期4天的資格賽將禁止球迷到場。

法新社報導，由於美國仍受全球性疫情影響，美網主辦單位與紐約衛生官員討論後做出了這項決定。

美網公開賽是今年最後的大滿貫賽事，資格賽將於本月24日到27日舉行，正規賽事則於30日起在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）球場開打。

美國網球協會聲明表示：「經與地方衛生當局和美網醫療團隊討論後，認為這是為了確保大家健康安全所做的正確決定。」

主辦單位表示，基於防疫規定，作為賽事主場館的金恩夫人國家網球中心（Billie Jean King National Tennis Center）室內空間不敷使用，在資格賽期間，「為數眾多的球員和隨行人員到場時」會有明顯感受。

「由於美國網球協會的金恩夫人國家網球中心室內空間因防疫規定大幅縮減，許多球員設施在資格賽當周要轉移至戶外的國家網球中心公共區域，包括餐飲、訓練和娛樂設施。」

「因此沒有足夠空間既讓球迷到場，同時又確保球員和球迷安全。」

美聯社提到，美國網球協會曾於6月表示，將在主要賽事期間允許座位全數開放給球迷觀賽。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP