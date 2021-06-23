防群聚感染擴散 澳洲禁止雪梨人出城

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（法新社雪梨23日電） 澳洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染擴大，新南威爾斯州為了防止具高度傳染力的Delta變異株擴散至其他地區，今天禁止大多數雪梨居民出城。

上周至今，雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）地區的群聚感染已達30多人，是澳洲最新一波疫情，凸顯根除COVID-19有多困難。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布下周將實施新防疫措施，包括立即禁止離開雪梨的非必要旅行，並對社交聚會實施限制。

她說，雪梨約500萬的人口中，「很大一部分」將受制於旅行禁令。這道禁令適用於驗出COVID-19病例的7個地方政府地區。

有關當局沒有直接下令關閉餐廳與酒吧，但禁止民眾群聚唱歌跳舞，大型活動依舊可以舉辦，但體育館人數將限制在50%左右。

官員籲請雪梨居民遵守新規定。新南威斯爾州衛生廳長哈紮德（Brad Hazzard）說：「從自身經驗來說…大家在防疫上已出現有某種程度的疲勞與鬆懈。但新版病毒更加危險，我們不能掉以輕心。」

澳洲境內確診病例累計逾3萬例、死亡病例為910例，為全球最成功控制住疫情的國家之一。

最新的疫情與一名司機有關，這名司機載送過染疫的國際航班機組人員，他們感染的是最早在印度發現的Delta變異株。

澳洲人口約2500萬，迄今僅施打了約670萬劑疫苗，其中只有一小部分接種完兩劑疫苗。

© 2021 AFP