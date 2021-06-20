防Delta病株擴散 比利時禁非歐盟旅客自英國入境

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾19日電） 比利時今天宣布將禁止來自英國的非歐洲聯盟（EU）旅客入境，以限制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株擴散；這支變異株肆虐下，倫敦當局日前不得不延後解封。

比利時衛生部長範登布羅克（Frank Vandenbroucke）的發言人艾克曼斯（Jan Eyckmans）向法新社表示，將有27國面臨這項最晚6月27日生效的命令，英國是其中之一。

最早在印度發現的Delta變異株，近來造成英國染疫人數激增，倫敦當局考量之後，日前決定將解封日期從原本的6月21日往後延。

比利時已對南非、印度及巴西實施限制措施，如今只有歐盟公民或比利時居民將能夠入境比利時。

符合資格的旅客仍須遵守嚴格的隔離規定並接受采檢，才能在歐洲自由移動。

比利時政府表示，遭禁的英國和非歐盟國家中，唯一能入境的人士為執行必要任務的外交及運輸工作人員。

依據最新公布的官方數據，截至目前，比利時感染Delta變異病毒株的患者佔總數6.1%，但其他研究指出實際比例恐更高。

遭比利時禁止入境的27國名單中，僅英國及喬治亞為歐洲國家。

其他國家包括波札那、剛果民主共和國、約旦、卡達、尼泊爾、玻利維亞、巴拉圭、智利、千里達及托巴哥、哥倫比亞、孟加拉、烏干達、阿根廷、辛巴威、史瓦帝尼、賴索托、納米比亞、莫三比克、蘇利南、秘魯及巴基斯坦。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP