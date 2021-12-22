防Omicron擴散 以色列60歲以上與醫護人員將打第4劑

（法新社耶路撒冷21日電） 以色列總理班奈特（ Naftali Bennett）今天說，根據專家小組提出的建議，60歲以上的以色列人與醫療團隊人員將可施打第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

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以色列試圖遏阻Omicron變異株擴散，祭出限制旅行等防疫措施，同時避免在境內實施封城。

班奈特在推特說：「我下令準備立即讓民眾接種第4劑疫苗。」發言人說，以色列將是全球第一個施打第4劑疫苗的國家。

他說：「全球將跟上我們的腳步。」

稍早，以色列疫情專家委員會（Pandemic Expert Committee）提出向60歲以上以色列人與醫療團隊施打第4劑疫苗的建議，他稱這是「很棒的消息」。

他說：「這可以幫助我們度過席捲全球的Omicron疫情。」

班奈特說：「以色列公民是全球首批接種第3劑COVID-19疫苗的民眾，我們持續率先推出第4劑疫苗。」班奈特呼籲符合資格的民眾「前往接種」。

以色列衛生部發布的聲明指出，免疫受損者也符合第4劑施打資格，他們、年長者與醫療團隊在第3劑打完的至少4個月後可接種第4劑。

© 2021 AFP