防Omicron蔓延 里約新年慶祝活動取消

（法新社裡約熱內盧4日電） 巴西為了防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron持續蔓延，里約熱內盧當局決定將大型新年慶祝活動取消。

廣告 繼續瀏覽後續

這個決定也讓人不禁懷疑，里約熱內盧（Rio de Janeiro）着名的嘉年華活動明年2月能否照常舉行。

里約熱內盧市長派希（Eduardo Paes）今天在推特（Twitter）上說：「我們將取消里約官方的新年慶祝活動。」

他補充道，當局「非常遺憾」要做出這項決定，但這是出於防止Omicron蔓延。目前為止，巴西已經有6例Omicron確診病例。

巴西是COVID-19疫情重災區，迄今帶走超過61萬5000條人命，僅次於美國。當地疫情近幾個月好不容易大幅改善，如今卻爆出Omicron攪局。

派希說，「讓我們尊重科學」，並以謹慎的態度因應Omicron。

包括人口稠密的聖保羅（Sao Paulo）在內，巴西已超過20個城市取消年末慶祝活動，

派希曾在2日表示，民眾必須出示COVID-19疫苗接種證明，才能進入美容院、餐廳、酒吧、飯店。而先前已規定需有證明才能進出的場所，包括電影院、劇院、健身房、博物館、球場（館）。

里約的新年慶祝活動有着歡樂舞曲和絢爛煙火，通常會吸引約300萬人到着名的柯帕加巴納（Copacabana）海灘。

派希告訴記者，即便沒有煙火，「里約還是充滿魔力，十分美好，也很歡迎遊客，尤其完成疫苗注射的觀光客更會非常受到歡迎」。

他也對嘉年華抱持樂觀的態度，並指出距離嘉年華還有3個月的時間。

巴西着名的森巴學校也繼續忙着準備，練習舞步、布置花車、縫製充滿異國風情的服裝。

© 2021 AFP