阻中國學發動機技術 馬達西奇公司烏克蘭收歸國有

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（法新社基輔11日電） 烏克蘭當局今天宣布，他們計畫將股份已大多被中國企業收購的飛機發動機製造商「馬達西奇公司」（Motor Sich）收歸國有。

法新社報導，這將使烏克蘭與中國間的緊張程度加劇，但此舉受烏克蘭主要的盟國美國支持。美國今年1月已將馬達西奇大股東的中國公司放進黑名單。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defense Council）首長丹尼洛夫（Oleksiy Danylov）在與馬達西奇公司會後說：「我們已做出決定，要讓馬達西奇公司回到烏克蘭人民手中。」

他表示馬達西奇公司的國營化「將經合法程序儘快完成」，但未提供其他細節。

根據烏克蘭的通訊社「烏克蘭國際傳真社」（Interfax Ukraine）引述政府消息人士披露導，包括天驕航空（Skyrizon Aviation）在內的中國公司，近來已收購馬達西奇公司75%的股份。

美國商務部1月將天驕航空放入黑名單，並說天驕「在烏克蘭的掠奪性投資和技術收購，凸顯出存有讓人無法接受的風險，那就是最終輾轉被中國用於軍事。」

© 2021 AFP