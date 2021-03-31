阻中美洲移民湧入 美副總統感謝瓜地馬拉管控邊界

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（法新社華盛頓30日電） 白宮表示，美國副總統賀錦麗今天與瓜地馬拉總統賈麥岱通話，討論到最近中美洲移民大量入境美國時，感謝賈麥岱管控與宏都拉斯接壤的邊界。

美國總統拜登上周指派賀錦麗（Kamala Harris）與墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯合作，以解決移民湧入的根本原因。

白宮透過聲明表示，賀錦麗在通話中強調賈麥岱（Alejandro Giammattei）「確保瓜地馬拉南部邊界安全」的努力。

賀錦麗與賈麥岱通話時討論到「冒險前往美國」的風險，「尤其是在全球（新型冠狀病毒）疫情期間」，並同意合作「增加民眾在母國（生存）的機會」。

賀錦麗的辦公室表示，她也「重申」拜登政府對「擴大夥伴關係以讓此區民眾受惠」的承諾。

聲明提到：「他們同意探索新的機會，以創造就業並改善瓜地馬拉與此區所有民眾的生存條件，方法包括提高透明度與打擊犯罪。」

瓜地馬拉與墨西哥上周末展開聯合軍警行動，以阻止移民前往美國。

不過，今天仍有至少300名宏都拉斯人組成新的大隊前往美國邊界。自2018年10月起，已有超過12個移民車隊離開宏都拉斯向北遷徙。

多數移民說，他們是為了逃離國內的暴力與貧窮才向北移動。2020年發生兩起毀滅性颶風風災與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，這種情況更加惡化。

今年2月，約有10萬人在美國南部邊界遭到逮捕，其中包括近9500名無人陪同的未成年人，比1月增加28% 。拜登政府預期今年抵達美國的移民將創下20年來的新高。

© 2021 AFP