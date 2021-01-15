阻巴西變種病毒 英國禁南美洲葡萄牙旅客入境

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（法新社倫敦14日綜合外電報導）英國政府今天表示，由於擔心在巴西出現的新變種冠狀病毒入境，將自格林威治時間15日清晨4時起，禁止來自南美洲、巴拿馬、葡萄牙及非洲維德角共和國的旅客入境。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）推文指出：「在證據顯示巴西出現新變種病毒之後，我已做此緊急決定。」

他補充說：「這項措施不適用於英國人和愛爾蘭公民，以及具有居留權的第3國公民。」

不過，夏普斯說，這些人從上述地區返回英國後，須與家人在家自我隔離10天。

運輸部表示，從特定國家直飛英格蘭的班機也在禁止之列，這將影響來自阿根廷、巴西、維德角（Cape Verde）與葡萄牙的航空服務。

貨運與無旅客班機，則不在這項禁令之內。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，已發現許多變種病毒株，包括一種更具傳染力的變種病毒株，已導致英國近月病例激增。

另一種名為E484K的突變，最初在南非檢測到，接着在巴西與日本的變種病毒中也出現，研究人員對於這種變異給免疫系統帶來的可能影響，萌生更慎重的警覺。

英國政府在這場公衛危機期間採取的邊境政策一直飽受批評。去年病例激增時，英國起初仍允許國際旅客出入境。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP