阻摩洛哥偷渡客湧入 西班牙軍隊駐守北非屬地

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（法新社馬德里18日電） 數以千計非法移民從摩洛哥湧入西班牙在北非海外屬地休達後，西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡今天表示，政府已出動軍隊巡邏當地邊境。此事已引發兩國外交緊張情勢升高。

電視台播出的畫面顯示，西班牙軍隊裝甲車駐守休達（Ceuta）的海灘，但仍有數十名非法移民游泳登岸，還有數百可能越境的非法移民在摩洛哥那邊的海岸觀望。

路透社報導，格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）告訴國營TVE電視台，西班牙軍隊已開始配合警方巡邏邊境地帶。

西班牙政府派在休達代表團的發言人表示，部隊也將與警方在休達境內的敏感地區共同維持治安，以維護市井安寧。

這位發言人說，湧入休達的非法移民當中，有一人不幸喪命。

非法入境的成人被移送到一座足球場，等候遣送回摩洛哥。格蘭德-馬拉斯卡表示，已有2700人被送走。未成年非法移民則送到一處廠房收容。

西班牙的北非海外屬地休達與麥里亞（Melilla）位於摩洛哥東北部海岸，長久以來吸引大批非洲非法移民湧入，他們打算前往歐洲，以追求更美好的生活。

摩洛哥西撒哈拉（Western Sahara）獨立運動領導人蓋里（Brahim Ghali）獲准赴西班牙就醫後，兩國即關係緊張，如今緊張情勢更形升高。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP