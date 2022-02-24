阿姆斯特丹蘋果專賣店持槍擄人案 嫌犯傷重不治

（法新社海牙23日電） 一名27歲男子昨天在首都阿姆斯特丹一處熱鬧廣場，攜槍闖入一家蘋果專賣店並挾持多名人質，荷蘭檢方今晚表示，這名男子在醫院傷重不治。

廣告 繼續瀏覽後續

這名男子據稱是阿姆斯特丹居民，昨天攜帶兩支槍械闖進市區萊茲廣場（Leidseplein）的蘋果專賣店，引髮長達5小時的緊張對峙；被挾持的最後一名人質趁隙逃出店外，嫌犯追逐之下遭警車撞擊，才結束這場對峙僵局。

公訴機關發言人表示，他可證實此人今天傍晚在醫院不治。他對法新社說：「除此之外，我們無可奉告，調查仍在持續進行中」。

警方稍後盛讚協助結束緊張對峙的這名人質是英雄。

法新社報導事發經過，身穿迷彩裝的嫌犯昨天進入萊茲廣場附近一家蘋果專賣店，店內民眾一陣驚惶逃竄，數十名警察在下午5時30分前後趕到現場。

嫌犯挾持了一名保加利亞籍男子作為人質，要求支付價值2億歐元（約新台幣64億元）的加密貨幣，以及能夠自由離開這座城市的管道。

事發當時，約有70人逃出這棟建築物，另有4人躲在櫃中，他們顯然都不認識這名嫌犯。

阿姆斯特丹「箴言報」（Het Parool）報導，此人名叫阿布杜拉曼（Abdel Rahman A.），是一名雜貨送貨員，曾輕微觸法。

多家荷蘭媒體報導，嫌犯的犯案動機尚不明朗。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP