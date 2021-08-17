阿富汗人大舉逃亡 烏茲別克稱將嚴格制止侵犯邊界

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（法新社烏茲別克塔什干17日電） 烏茲別克政府今天表示，正與塔利班（Taliban）保持着密切聯繫，並在阿富汗混亂情勢蔓延到中亞地區後，警告將會「嚴格制止」任何侵犯邊界企圖。

前蘇聯共和國烏茲別克是3個與阿富汗接壤的中亞國家之一。美國領導的聯軍從阿富汗撤出、塔利班乘機大舉進攻，部分阿富汗政府軍非法越界逃入烏茲別克共和國境內，烏國政府於經曆數天混亂後發表聲明。

烏茲別克政府表示，正與塔利班討論「確保邊界保護措施和維持邊境平靜議題」。

中亞國家戒慎恐懼地注視着阿富汗政府在幾天內垮台，讓激進組織塔利班重新掌權；數個中亞地區國家曾在20年前協助推翻塔利班政權。

烏茲別克昨天證實，1架阿富汗軍機15日非法越界後於烏茲別克南部墜毀，但此事故未造成任何人喪命。

烏茲別克也表示，已拘留逃離塔利班攻勢時越界進入烏國的84名阿富汗軍人。

此外，烏茲別克檢方也撤回昨天一項聲明，那項聲明宣稱載運近600名軍人的46架阿富汗軍機於周末飛越烏國邊界後，烏國強制它們降落。檢方表示，當初的聲明「並非根據來自當局的獲正式驗證資訊」。

© 2021 AFP