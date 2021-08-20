阿富汗人揮舞國旗慶獨立日 傳塔利班逮黑名單人物

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（法新社喀布爾19日電） 公開反抗民兵組織塔利班（Taliban）的零星示威者，今天走上街頭揮舞阿富汗國旗紀念獨立日。此外，聯合國文件顯示，塔利班正在搜捕曾與政府或西方部隊合作的黑名單上人物。

這個伊斯蘭極端主義組織在美國領導的聯軍入侵後被推翻，將近20年後捲土重來。不到幾天，塔利班便拿下阿富汗數個都會大城，15日更長驅直入首都喀布爾市，成千上萬民眾倉皇逃離。

美國當局今天表示，過去5天以來已從喀布爾空運撤離約7000人。

今天在喀布爾和一些郊區，一小群民眾揮舞阿富汗黑紅綠國旗慶祝獨立周年紀念日，有時明顯可見塔利班戰士在旁巡邏。

一名示威者說：「我請求國際社會，（聯合國）安全理事會，把目光轉向阿富汗，不要讓20年的成就白費了。」

隨着各地小規模示威展開，全國最知名反塔利班戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）的兒子小馬樹德（Ahmed Massoud），在喀布爾東北方龐吉夏河谷（Panjshir Valley）--這是最後僅存尚未陷落據點，誓言要追隨父親腳步對抗塔利班。

未經證實報導指稱，東北部城市庫納爾（Kunar）發生槍擊事件，塔利班戰士前一天曾在查拉拉巴（Jalalabad）開槍驅離數十名揮舞國旗的民眾。

根據法新社見到的聯合國機密文件，該文件由威脅評估顧問提供，內容指稱塔利班正進行「針對性挨家挨戶訪查」，搜尋他們想要逮捕的人。

報告說，風險最大的是那些曾在阿富汗軍警與情報單位位居要角者，曾替美國和北大西洋公約組織（NATO ）部隊效力的人，也被列入「優先名單」。

文件指出，武裝分子也對前往喀布爾機場路上的個人進行檢查，並在首都和查拉拉巴等主要城市設立檢查站。

喀布爾機場本周爆發混亂，驚慌失措的阿富汗人想方設法要趕快離開。

未經證實報導指稱，當美國部隊和塔利班分別試圖控制機場情勢時，造成好幾人喪生。

一名男子說：「我和我的孩子還有家人前往機場，塔利班和美國人都對人開槍。」他表示，自己直到最近一直為一個外國非政府組織工作。

他說：「儘管如此，人們還是不斷往前移動，因為他們知道，機場外頭的情勢比死還可怕。」

© 2021 AFP