阿富汗兩起小巴士爆炸釀9死 IS宣稱犯案

（法新社喀布爾28日電） 阿富汗北部馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）今天發生兩起小型巴士車上被放置炸彈的爆炸案，造成至少9人喪生。伊斯蘭國（IS）團體聲稱兩起爆炸是他們所為。

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馬薩里沙利夫市內一座什葉派清真寺上周才發生爆炸造成多人死傷。

法新社報導，塔利班組織（Taliban）去年8月重掌政權後，阿富汗各地暴力攻擊案數量雖減少，但屬遜尼派分支的激進組織「伊斯蘭國」（IS）仍持續襲擊他們眼中的異端什葉派。

時值穆斯林齋戒月，阿富汗過去兩周發生一連串鎖定少數族群的炸彈攻擊，造成人員傷亡。

馬薩里沙利夫市所在的巴爾赫省（Balkh）警方發言人瓦奇瑞（Asif Waziri）告訴法新社，市內不同區域今天不到幾分鐘內相繼傳出爆炸，當時通勤者正準備返家。

瓦奇瑞說「目標似乎鎖定什葉派乘客」，有13人在爆炸中受傷。

伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISKP）表示爆炸案是他們所為，並稱已造成30人死亡。

社群媒體上的畫面顯示，有一輛小型巴士陷入火海，另一輛則面目全非，可看到塔利班士兵把受害者從車上送往醫院。（譯者：紀錦玲）

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