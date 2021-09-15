阿富汗前政府迅速垮台後 EU擬提升自身軍力

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（法新社法國史特拉斯堡15日電） 阿富汗前政府獲得美國支持，最終卻宣告垮台。歐洲聯盟（EU）執行委員會主席範德賴恩今天說，歐洲將試圖提升自身軍事能力，並宣布將召開防禦峰會。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）在年度盟情咨文（State of the European Union）演說中告訴歐洲議會（European Parliament）：「歐洲是時候採取行動，邁向下個階段。」

她表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於明年1月起法國輪值歐盟主席國的6個月期間，召開「歐洲防禦峰會」。

法國一直在帶頭力促27國組成的歐盟，除了傳統上由美國領導的西方聯盟，歐盟也應發展出更為自主的軍事能力。

在美國及聯軍結束20年阿富汗任務時，阿富汗政府迅速垮台，亦讓歐盟內部對自身角色的辯論升溫。

但歐盟多數國家也兼具北大西洋公約組織（NATO）成員身分，一些歐盟國家並不希望破壞與美國的關係，尤其是受俄國威脅更大的東歐國家。

範德賴恩則說：「目睹阿富汗境內情勢發展，讓陣亡將士的親友沉痛不已。」

「我們必須反思這項任務怎麼會這樣戛然而止。北約內部存在十分麻煩的問題，盟邦必須加以處理。」

「不過，沒有任何安全和防禦議題是以減少合作當作解答。」

© 2021 AFP