阿富汗北部機場仍有美國人走不了 拜登政府備感壓力

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（法新社華盛頓6日電） 多家媒體報導稱，阿富汗北部一座機場還有數百人一周來苦苦等待搭機離境，包括美國人，這讓美國總統拜登政府今天備感壓力。

美國一個在阿富汗運作的小型非政府組織創辦人兼執行長勒格理（Marina LeGree）說，約600人到1300人在阿富汗北部馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）機場附近等了一周，包括勒格理所屬組織的女孩們，剛掌權的塔利班和美國官員方面皆處混亂狀態。

據信其中包括19名美國人，但沒有人與勒格理所屬的組織一起。勒格理說，這些等着離境的人士暫住在馬薩里沙利夫市內各處。

她接受法新社訪問時表示，「7天過去了，一點進展都沒有」，還說6架包機一直停在機坪上待命，「塔利班就是不允許有進展」。

勒格理的組織總部位在美國維吉尼亞州，專門透過登山等體能活動來培訓阿富汗女孩的領導力。這個組織正試着撤離一小群16歲到23歲的年輕女性和幾名家屬。

這些女性都是哈札拉（Hazaras）族人，當塔利班上次於1996年到2001年執政時，這個阿富汗少數民族受到嚴酷打壓。 美國國務院發言人今天表示，美國致力於協助該國公民和身陷險境的阿富汗人撤離，但美國在當地資源嚴重受限。

發言人告訴法新社，美國在當地沒有人力，沒有飛機，在阿富汗或這個地區其他地方也沒有空域管制權；基於這些限制，美國也沒有可靠的工具，以證實包機的基本細節，包括可能由誰籌畫、機上有多少美國公民和其他優先群體、其他乘客名單的精確性、這些人打算在哪裡降落等。

發言人說：「我們會要塔利班遵守承諾，讓人自由離開阿富汗。」

本月3日的衛星影像顯示，有6架飛機停在馬薩里沙利夫機場，一架在跑道上，其他在航廈外。

拜登的民意支持率已因對於阿富汗撤離行動的擔憂，以及夏季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增而顯着下滑，在野的共和黨抓住機會加以批評。

聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）昨天在「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）節目上說，塔利班把這群人當作「人質」，要美國完全承認塔利班政權才肯放人。

但勒格理認為事情不是如此，並沒有人守着門不放行，但隨着日子一天天過去，她也擔心，如果不儘快解決問題，她所屬組織女孩們的人身安全堪憂。

美國陸戰隊退役軍官蒙塔佛（Eric Montalvo）現為律師，與幾個組織合作籌畫其中兩架包機，他說，塔利班並未扣留飛機，「問題在於美國政府。國務院只要打一通電話，這些人馬上就能離開」。

國務院今天宣布，有4名美國公民已能從陸路離開阿富汗，已抵達一個未具名的鄰國，未受塔利班阻撓。這是自上月31日美軍撤出阿富汗之後，美國政府第一次證實有公民成功離開阿富汗。

© 2021 AFP