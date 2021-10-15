阿富汗南部清真寺自殺炸彈攻擊 至少33死74傷

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（法新社喀布爾15日電） 阿富汗南部坎達哈市（Kandahar）一座什葉派清真寺今天發生自殺炸彈攻擊事件，造成至少33人喪命，74人受傷。目擊者表示，於周五禮拜期間發生3次爆炸巨響。

阿富汗北部昆都茲市（Kunduz）一座什葉派清真寺日前也發生嚴重自殺炸彈攻擊，事後激進組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，IS-K）宣稱犯案。

一名省府官員稍早稱，目前有16人死亡，32名傷者被送往市中心的米爾瓦斯（Mirwais）醫院。

一名目擊者表示，他聽見3起爆炸聲，分別在清真寺主大門、南側以及穆斯林禮拜前洗凈處。

另一人則說，這場市中心爆炸事件發生於周五禮拜期間，也就是穆斯林一周中人數最多的聚會。

塔利班政府內政部發言人柯斯蒂（Qari Saeed Khosti）表示，對於坎達哈市第一區的什葉派清真寺發生爆炸，深感悲痛。

他說：「伊斯蘭大公國（Islamic Emirate）特種部隊已抵達該區，查明事件性質並將犯案者繩之以法。」

一名法新社記者指出，爆炸發生時清真寺內擠滿人潮，至少15輛救護車馳赴現場。

遜尼派的塔利班曾迫害什葉派人民，但如今掌控阿富汗的這個伊斯蘭激進組織，在昆都茲市攻擊事件後，承諾會保護生活在其統治下的少數什葉派穆斯林。

© 2021 AFP