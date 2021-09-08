阿富汗反抗勢力痛批塔利班政府將遭唾棄

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（法新社喀布爾8日電） 阿富汗最後一支反抗勢力今天譴責武裝組織塔利班組成的新政府「不合法」，以及註定「遭唾棄」，此前反抗勢力領袖小馬樹德呼籲全國起義反抗塔利班的統治。

法新社報導，反塔利班勢力民族抵抗陣線（National Resistance Front, NRF）發言人納札里（Ali Maisam Nazary）表示，儘管根據地龐吉夏河谷（Panjshir valley）淪陷，由阿富汗反抗勢力傳奇人物老馬樹德（Ahmad Shah Massoud）之子小馬樹德（Ahmad Massoud）領導的NRF，仍然負隅頑抗。

納札里又說：「現代塔利班的宣傳已經結束…塔利班不會支持包容性政府。這將成為被唾棄的政府，不合法政府…只需瞧瞧多少恐怖分子入閣，我們還能期待他們將會改革嗎？」

塔利班與旗下哈卡尼網絡（Haqqani network）的主要領袖全部都加官進爵，閣員一個女性都沒有。哈卡尼網絡是個暴力派系，近年來在阿富汗策動若干血流成河的爆炸案與自殺炸彈攻擊而惡名昭彰。

納札里說，塔利班排除阿富汗許多族裔的代表，並針對龐吉夏河谷發動攻擊，已經「深化」社會分裂。

他表示，民族抵抗陣線將繼續奮戰，小馬樹德和他的盟友、前阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）安全無恙，並且仍在阿富汗境內。

他說：「塔利班可能會掌控更多的土地，但他們缺乏NRF擁有的合法性，遍及全國的抵抗力量正在成形。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP