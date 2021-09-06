阿富汗反抗軍要求塔利班停火撤軍

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（法新社喀布爾6日電） 據守阿富汗中北部龐吉夏河谷（Panjshir Valley）的反抗勢力領導層聲明說，他們已要求武裝組織塔利班停火。稍早有消息說，他們在周末蒙受重大損失。

阿富汗「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）昨夜表示，他們「提議塔利班（Taliban）停止在龐吉夏的軍事行動…並且撤軍。而我們也將指示我軍避免軍事行動。」

民族抵抗陣線昨天在另一則推文中說，發言人達希提（Fahim Dashty）和將軍薩拉（Abdul Wudod Zara）已在最新一波戰鬥中陣亡。達希提是知名的阿富汗記者。

塔利班8月15日結束在阿富汗各地的兩周驚人攻勢，當天在沒有戰鬥情況下順利佔領首都喀布爾。

但阿富汗殘兵敗將退到龐吉夏河谷，組成民族抵抗陣線。

塔利班昨晚宣稱龐吉夏河谷幾乎全部落入他們手中，但親民族抵抗陣線的社群媒體帳號發文否認，並說反抗軍已撤退到高地。

民族抵抗陣線的領袖包括小馬樹德（Ahmad Massoud）和阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）。小馬樹德的父親是反塔利班傳奇指揮官馬樹德（Ahmad Shah Massoud）。

© 2021 AFP