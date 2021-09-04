阿富汗國旗塔利班旗俱飄揚 官員：板球賽助團結

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（法新社喀布爾3日綜合外電報導）阿富汗今天一場頂尖板球選手的比賽幾乎滿座，現場阿富汗與民兵組織塔利班的旗幟並排飄揚，體育官員稱這是民族團結的展現。

法新社報導，這是塔利班8月15日上台以來的首場運動賽事，在場約有4000名觀眾－當然沒有任何女性在列。

運動與文化活動的主辦單位都還在摸索，塔利班新政權能接受什麼。塔利班過去禁止大多數形式的娛樂活動－包括許多運動，而體育場作為公共處決場所的數量多出一倍。

一名名為韓薩（Hamza）的塔利班指揮官在喀布爾體育館告訴法新社：「能夠在這裡觀看板球賽，真的很棒。」他肩上還掛着一支美國M-16步槍。

韓薩和一群塔利班戰士負責監督現場群眾，但他們之中有些人看比賽看得比觀眾還起勁。韓薩說：「我自己本身就是板球選手。」

板球直到2000年代初期才開始風靡阿富汗，其爆炸性的崛起與衝突有關，起因為在巴基斯坦的阿富汗難民開始打板球，然後在祖國播下這棵運動的種子。

在過去20年，板球已成為這個因內戰和種族衝突而四分五裂的國家，民族團結的有力象徵。

喜悅寫在臉上的阿富汗板球聯盟（Afghanistan Cricket Board）執行長辛瓦里（Hamid Shinwari）告訴法新社，在比賽中展示旗幟，對這個國家來說是個正面信號。

他說：「這就是團結。」他並表示和塔利班官員的談話預示着這項運動的美好未來。

© 2021 AFP