阿富汗女主播遭槍殺 一個月來第2名記者遇害

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（法新社阿富汗查拉拉巴10日電） 阿富汗民營電視頻道Enekaas TV表示，旗下女主播暨記者梅萬德（Malalai Maiwand）及她的司機今天在東部城市查拉拉巴（Jalalabad）遭到槍手殺害。

儘管阿富汗政府已與民兵組織塔利班（Taliban）展開和談，但近月來境內暴力事件激增，鎖定殺害新聞人員、教士、政治人物和維權人士等名人的事件愈來愈普遍。

阿富汗南加哈省（Nangarhar）省長發言人柯吉亞尼（Attaullah Khogyani）及地方醫院已證實梅萬德及她的司機遭到殺害。

在南加哈省及其首府查拉拉巴，阿富汗政府軍及塔利班經常爆發衝突。極端組織伊斯蘭國（IS）也曾坦承在該省犯下若干致死攻擊。

這是阿富汗一個月內第二名記者慘遭殺害。數周前，自由電台（Radio Liberty）記者達伊（Aliyas Dayee）才在阿富汗城市拉什卡加（Lashkar Gah）的一場汽車炸彈攻擊中遇害。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，達伊先前曾遭到塔利班威脅。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP