阿富汗婦女命如草芥 為救染病孩子勇敢逃難求醫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾17日電） 隨着美軍撤離、外援斷絕，塔利班統治下的阿富汗婦女處境勢必更艱難。她們泣訴在多年戰事下，如何在一次次流產與失去孩子的悲痛下，為了救染病孩子勇敢踏上逃難與就醫旅途。

法新社報導，認為自己年約30左右的瓦堤（Wati）嫁給一位比她年長許多的男子，這是她4年來第5度懷孕，其中包括2次流產。

她搭車前往政府在南部坎達哈省（Kandahar）所經營的一間偏鄉婦產科醫院，骨架瘦弱、孕肚微微隆起的她告訴法新社：「我很怕再次失去我的孩子。」坎達哈也正是塔利班（Taliban）的發源地。

● 沒有醫院和助產士接生 產婦拿命拚搏

阿富汗數十年的衝突與貧窮，在這個父權制社會，婦女根本難以進行產檢。

在坎達哈這間診所內，婦女身穿罩袍、旁有男性親屬陪同。瓦堤說：「我只有去看醫生時才獲准踏出家門。」她手裡握着一個塑膠袋，裡面裝有她的病歷。

根據荷蘭皇家熱帶研究所（KIT Royal TropicalInstitute）2018年調查，41%的阿富汗婦女在家中生產，60%缺乏產後照護，這個情形在南部因為戰亂而更加嚴重。

助產士賀士娜（Husna）說：「有些家庭根本不在意妊娠：女人們就直接在家裡生產，發生大出血後就休克了」。

● 國際援助撤離 婦女兒童命懸一線

在美軍駐守的20年間，國際社會挹注阿富汗數以十億計美元。根據世界銀行（World Bank），阿富汗的嬰兒死亡率在2003年至2018年減少一半。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）數據，2017年有7700名婦女死於難產，是同年死於政治暴力平民人數的兩倍。

但隨着美國和北大西洋公約組織（NATO）撤軍，外援也將逐漸枯竭，暴力情勢升高更導致成千上萬的女性流離失所，「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，這已對婦女與女孩構成「威脅生命」衝擊。

在塵土飛揚的卡森普爾村（Qasem Pul），助產士娜吉雅（Najia）挨家挨戶查看婦女懷孕情況，她說：「有些家庭不讓產婦去醫院，有些家庭的男人不讓我入內。」

娜吉雅在院子探視已有5名子女的凱拉（Kela）。凱拉在得知自己再度懷有5個月的身孕後說：「我真的很想避孕。」她的膝上還睡着一名小男孩。

她說：「我們沒有錢、我也照料不來我全部的孩子。我連買塊肥皂的錢都沒有。」然而她要避孕，得取得丈夫的同意。

● 心碎的阿富汗母親：我的孩子死了

在南部海曼德省（Helmand）拉什卡加（Lashkarga）外圍村落一間行動診所，助產士古爾（Qandi Gul）正檢視婦女與兒童的情況，她們許多人都因戰亂而顛沛流離，她說：「很多人都生病了，婦女沒有獲得良好照顧。」

許多父母帶着他們生病的孩子在醫院的庭院等待，他們所有人背後都有流產、或者鄰居死於難產的心痛故事。

20歲的法沙納（Farzana）說：「我的孩子夭折了，我根本沒辦法去醫院或找到助產士。」「許多孩童都死了。」她設法逃離已被塔利班控制的家鄉馬佳（Marja）。

10歲就結婚、目前18歲育有3名子女的莎齊亞（Shazia）告訴法新社，在塔利班統治下，她得走上好幾小時才能抵達一間診所，有時候還會遭好戰分子攔下。

她說：「路途非常危險，有3名婦女死在路上。」她後來搬到政府控制的拉什卡加市，但如今這座城市也陷落至塔利班手中。

許多心焦如焚的母親甘冒巨大風險，下定決心要讓孩子就醫。

在法國人道組織「反饑餓行動」（Action AgainstHunger）所經營、專門醫治嚴重營養不良兒童的一間醫院，羅茲雅（Rozia）風塵僕僕地帶着孩子從塔利班控制的村落來到這裡。

她的7個月大兒子比拉爾（Bilal）出生時早產與唇裂，目前罹患肺炎與嚴重營養不良。

羅茲雅告訴法新社：「我非常害怕這些戰事。」但在兒子健康惡化後，她不得不勇敢踏上旅途。

羅茲雅先前已失去一個同樣是早產的孩子，當時醫院以資源匱乏為由要求她的孩子出院，結果孩子3天後就夭折了。

她悲傷地說：「沒有人能幫我。」

© 2021 AFP