阿富汗情勢惡化 北約召開緊急會議商討

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（法新社布魯塞爾13日電） 外交和官方消息人士告訴法新社，北大西洋公約組織今天將召開緊急會議，商討不斷惡化的阿富汗情勢。美國表示將派兵撤僑，英國則說，美軍撤出阿富汗是個「錯誤」。

北大西洋公約組織（NATO）下午3時將召開會議，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將與30個會員國特使進行商討。一名消息人士透露，會議重點在撤出阿富汗的計畫。

此外，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天告訴天空新聞電視台（Sky News television），美國撤軍阿富汗「在當地留下很大的問題」，使塔利班（Taliban）獲得動力。

華勒斯認為，塔利班重新崛起將為構成世界威脅的極端分子提供溫床，並預言這對蓋達組織（Al-Qaeda）有利。他警告，若蓋達組織捲土重來，將「對我們和我們的利益構成安全威脅」。

華勒斯在談及美國與塔利班簽署的杜哈（Doha）協定時說：「我認為，那麼做是個錯誤。身為一個國際社會，我們大家都可能因此付出代價。」

華勒斯昨天宣布，英國將派遣600名軍隊協助本國國民離開阿富汗；他說，美國在前總統川普（Donald Trump）任內與塔利班簽下的杜哈協定，讓英國別無選擇，只能撤軍。

© 2021 AFP