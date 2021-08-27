阿富汗情勢緊張 土耳其介入伊朗籲合作

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（法新社伊斯坦堡27日電） 土耳其總統艾爾段今天與阿富汗民兵組織塔利班首次會談，對於國內批評他與塔利班打交道，艾爾段說，處於局勢動蕩地區，土耳其不能袖手旁觀；伊朗則呼籲展開區域合作。

法新社報導，艾爾段說，會談地點是在阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場的軍用區域。土耳其大使館目前暫時棲身此處。

他告訴記者：「我們跟塔利班進行了首次會談，共談了3個半小時。若有必要，我們將找機會再度舉行這樣的會談。」

回應國內批評土耳其與塔利班打交道，艾爾段說，處於局勢動蕩的地區，土耳其不容袖手旁觀。

他說：「不談怎能知道他們和我們的期待何在？，什麼叫外交，各位，這就是外交。」

此外，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天呼籲展開區域合作，特別是在伊朗與巴基斯坦之間，以促成阿富汗的「安全與平靜」。

伊朗與巴基斯坦是全球收容阿富汗難民最多的國家。伊朗政府官網引述萊希的談話指出：「區內各國、尤其是伊朗與巴基斯坦可經由合作，為當前各民族與團體的互動創造條件，以促成阿富汗的安全與平靜。」

他說：「美國及其他國家人士現身，不僅未能帶來安全，而且還引起了一些問題。」

坦利班1996至2001年首度統治阿富汗期間，伊朗從未承認這個民兵組織，而且雙方關係緊張。

不過近數月來伊朗強調，解決阿富汗問題須由塔利班參與。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP