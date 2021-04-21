阿富汗撤軍在即 美國規畫部署兵力至區域鄰國

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（法新社華盛頓20日電） 美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）今天表示，美國計畫召開會談，討論美軍從阿富汗撤離後，部分部隊重新部署至鄰國的相關事務。

中央司令部司令麥肯錫今天在聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會上指出：「我們現在正在進一步規畫在這個地區內繼續反恐任務，確保在阿富汗內陸地帶爭取生存的暴力極端主義組織依舊持續受到監控和施壓。」

美國總統拜登已承諾要在6個月內撤走最後一批駐阿富汗美軍，旨在終結美方自2001年9月11日恐怖攻擊事件後進駐阿富汗以來，長達20年的介入。目前駐紮阿富汗的美軍部隊人數約在2500人左右。

但駐阿富汗、由美國主導的聯盟擔心，一旦美軍撤離，蓋達（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）等在阿富汗境內運作的極端主義組織恐將東山再起，而遭到削弱的阿富汗政府將無力阻止。

麥肯錫表示，國防部正在研究從鄰國持續監控，甚至可能攻擊這些組織的選項。

他在聽證會上表示：「你若離開阿富汗，又想回來執行這類任務，就必須做到3件事：你必須找出目標、確定目標，還要能消滅目標。」

他指出，上述3件事需要大量情報支援，在阿富汗境外執行又更為困難，不過「也不是不可能」。

麥肯錫並未指明任何正在考慮中的國家。

麥肯錫說：「我們將考慮整個區域內的所有國家，我們的外交人員將與這些國家接洽，我們也會討論能安置美方資源的地點。」

不過他也警告：「有些國家可能相當遙遠，屆時我們將需要重大法案來處理這種類型的資源，因為有大量東西需要裝卸。目前我們完全沒有這類協議。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP