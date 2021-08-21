阿富汗政府員工重返工作崗位 遭塔利班阻攔

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（法新社喀布爾21日電） 塔利班（Taliban）接掌阿富汗政權後，政府大樓和銀行等機關大致維持關閉狀態，原政府員工今天要重返工作崗位時，遭塔利班阻止，並被告知靜候覆工日期。

一名阿國政府員工罕杜拉（Hamdullah）說：「我今早去了辦公室，但在大門前的塔利班成員告訴我們，他們尚未收到任何重啟政府辦公室的命令，他們要我們注意電視或廣播中有關何時恢復工作的消息。」

塔利班以舉世震驚的速度全盤拿下政權後，至今尚未組成新政府。在原政府崩潰的亂局中，阿富汗人民最擔憂的問題之一就是該如何繼續賺取薪資。

過去幾天，阿富汗僅有一些民營電信公司營運，首都喀布爾的道路除了塔利班檢查哨和巡邏的武裝分子外，大致空無一人。

阿富汗外交部一名員工告訴法新社，通往喀布爾市中心外交部的道路也被關閉，「他們（塔利班）不容任何人進入本部建築，其中一人甚至告訴我，靜候新任部長和司長就職」。

此外，交易商表示，阿富汗外彙市場也在關閉中，以等候中央銀行的指示。

一名喀布爾市政府員工對於塔利班未重新開放辦公室，表示失望。

然而位在喀布爾的鄉村振興部（Ministry ofRural Rehabilitation）員工只要出示證件，仍可進入辦公室。

© 2021 AFP