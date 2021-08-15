阿富汗政府軍不敵塔利班攻勢逃進烏茲別克

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（法新社塔什干15日電） 烏茲別克今天表示，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）昨天攻下第4大城馬薩里沙利夫後，84名阿富汗士兵逃進烏茲別克，烏茲別克政府也向阿國政府軍提供食物、醫療等人道協助。

這個中亞國家指出，邊防部隊已逮捕「這些侵犯國界的人」，且與「阿富汗當局會談」，討論這些士兵返國事宜。

烏茲別克外交部透過聲明表示，烏國提供被關押的阿國士兵食物、暫時住所和醫療救治。

聲明也指出，在烏茲別克邊城特麥斯（Termez）與阿富汗海拉坦（Hairatan）的邊境關卡，阿富汗一側的橋邊已「聚集越來越多的阿富汗政府軍隊人員」。

聲明寫到，「已採取措施向這些人提供人道救援」，但並未提及細節。

塔利班昨天攻下馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif），陸路距離烏茲別克約100公里。阿國總統甘尼（Ashraf Ghani）11日才剛造訪這個城市。

塔利班宣稱奪下查拉拉巴（Jalalabad）一事今天稍早也得到當地居民證實。

自美軍5月撤出阿富汗，而塔利班大舉攻城掠地之後，阿國軍隊已多次撤退到與中亞國家烏茲別克和塔吉克的邊界地區。

© 2021 AFP