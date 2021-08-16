阿富汗政權垮台 恐削弱美國喊團結抗中分量

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓15日電） 美國在阿富汗的20年曆時最長戰爭即將告終，形象隨之一落千丈。一些分析家認為，美軍撤離後阿富汗政府潰敗，將不可避免地削弱美國在全球舞台的聲量，尤其在美國總統拜登面對崛起的中國談到民主國家團結之際。

美國在911恐攻事件之後，對庇護蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的阿富汗發動反恐戰爭，推翻塔利班（Taliban）政權。美國20年來耗費超過2兆美元，損失近2500條人命。

塔利班在美軍為首的外國部隊撤離後攻城掠地，阿富汗政府今天迅速垮台，911事件20周年紀念日將是塔利班重新掌控阿富汗的景象。

前巴基斯坦駐美大使哈卡尼（Husain Haqqani）提到美國去年與塔利班在卡達首都杜哈協議美軍撤離時程。

拜登政府將矛頭指向前總統川普與塔利班就撤軍一事談判杜哈協議，還說美國大多數民眾支持永遠結束戰爭。川普則是多次歸咎拜登，日前批評他在撤軍時未設下條件，今天更呼籲他辭職。

哈卡尼說：「美國身為盟友的信譽受損，歸因於阿富汗政府遭到拋棄的方式，一切始於杜哈會談。」

現為哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員的哈卡尼指出，美國外交官到最後所能做的恐怕只有發推文敦促塔利班住手。

哈卡尼說：「地球上最強大國家的特使可以像當初在杜哈一樣被欺騙，領導層可以在最後幾天如此輕易地被忽視，這樣的例子將鼓勵其他國家從事雙面外交。」

而被拜登政府視為美國最大挑戰的中國，早已先聲奪人，官方「環球時報」刊登分析報導指稱阿富汗情勢顯示華府「對盟友承諾的不可靠，當利益需要它拋棄盟友時，它會找出各種理由這樣做」。

然而新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方登（Richard Fontaine）說，認為中國會因此更大膽行動，例如對台灣採取行動，這種想法過分簡單化。

方登表示，中國或許反而會認為美國願意為退出阿富汗付出高昂代價，視為美國目光認真轉向太平洋的信號。

不過反對撤軍的方登也說，美國實際上將阿富汗讓給塔利班，而塔利班從未正式與蓋達組織決裂，美國這是在承擔重大風險。

他說：「現在看來塔利班將統治這個國家，我認為恐怖主義威脅的可能性相當高。」

「如果是這樣的話，很可能會大幅分散我們對中國更大戰略挑戰的注意力。」

© 2021 AFP