阿富汗暴力增 拜登政府將審視與塔利班協議

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（法新社華盛頓22日電） 美國新任總統拜登的政府今天表示，將檢視前總統川普任內與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）簽署的一項重大協議，重點在確認塔利班是否遵守承諾，在阿富汗減少攻擊行動。

美國政府去年與塔利班在卡達簽署協議，以美軍開始撤出阿富汗，換取塔利班保證不讓極端組織蓋達（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（IS）在他們掌控的阿富汗地區活動，並承諾與阿富汗政府展開和平談判。

但即使塔利班與阿富汗政府自去年9月起開始談判，這個中東國家境內的暴力活動仍激增。

美國國家安全會議（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）說，拜登新任命的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與阿富汗國安顧問莫西布（Hamdullah Mohib）聯繫，並「表明美國有意檢視」這項協議。

霍恩在聲明中表示，明確地說，美國政府希望確認塔利班「遵守承諾，斬斷與恐怖團體的關係，減少在阿富汗的暴力，並與阿富汗政府及其他利害關係者展開有意義談判」。

霍恩還說，蘇利文「強調美國將透過強有力及區域外交行動來支持和平進程，目的是協助雙方達成持久、公正的政治解決方案，並永久停火」。

近幾月，阿富汗境內的致命攻擊和肆無忌憚的刺殺行動有所增加，尤其是在首都喀布爾（Kabul），有數名記者、維權人士、法官和政治人物在光天化日之下被謀殺。

塔利班撇清責任，但阿富汗及美國官員都認為塔利班難辭其咎。

拜登提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在聯邦參議院確認人事案的聽證會上說：「我們很想結束這場所謂永無止盡的戰爭。」

© 2021 AFP