阿富汗淪陷各國忙撤僑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾18日電） 阿富汗大致落入塔利班之手，各國紛紛忙着撤離自家公民，以及曾與他們合作過的阿富汗人。但在一片混亂中，荷蘭撤僑班機載不到人，印度車隊則是靠塔利班護送才順利抵達機場。

以下為法新社整理的撤離行動最新發展：

● 美國寄望「安全通道」

美國試圖在8月31日最終期限前，把數以千計的公民撤出阿富汗。美方還說，塔利班（Taliban）已承諾提供他們安全通道。

迄今美國已分13架次飛機從阿富汗撤離約3200人，但阿富汗境內仍有約1萬1000名美國國民。美國國防部打算將大型C-17運輸機增至一天20架次以上，數千名美軍也已抵達喀布爾機場予以協助。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）則暗示，美國有可能決定在本月31日撤軍期限之後，維持目前設在機場的核心外交部署。

● 荷蘭撤僑專機白跑一趟

由於美軍阻擋，荷蘭第一架疏散班機據報飛離喀布爾時，機上未載任何一名荷蘭國民。

一名男子告訴荷蘭廣播基金會（NOS）：「美國人守住大門，我給他看我的護照，說我是荷蘭人。我說了3遍我是荷蘭人，之後他叫我離遠一點，否則就要開槍。我決定離開，我不想冒險。」

荷蘭外交部長卡哥（Sigrid Kaag）則說，美國人允許荷方飛機留在停機坪30分鐘，之後就下令飛機離開。據報卡哥正在與美方磋商，以避免此事重演。

● 法國大使館凈空

在法國駐喀布爾大使館尋求庇護的人，目前多半已被帶離阿富汗，昨夜起飛的乘客中包括近200名阿富汗國民。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文表示：「近200名曾替法國工作或面臨威脅的阿富汗人，加上法國與外國國民，剛才已被撤離喀布爾。」他還說疏散行動會持續進行。

● 歐洲人大出逃

其他國家也匆忙跟進法國的撤退腳步。

義大利國防部表示，7架飛機正不分晝夜載運曾替義大利工作的阿富汗人離境；首架飛機載着85人，預計稍晚降落羅馬。

根據西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），西班牙派出的第一架飛機也即將抵達喀布爾，之後還會再派兩架。

14名挪威人今天已安全返鄉。希臘表示，阿富汗境內唯一一名國民已撤離。瑞典現已遷走所有使館人員，奧地利、羅馬尼亞也宣布類似計畫。

愛爾蘭則說必須與他國合作，才能把33名愛爾蘭公民帶離阿富汗。

● 印度外交官撤離有塔利班護送

印度最後一批外交官離境之路一波多折，從大使館到機場5公里路程耗費了5個鐘頭，最終還是請塔利班派武裝人員護送到機場。

由於印度是阿富汗政府堅定盟友，當150名印度國民和外交官聚集在使館時，大家心裡都是七上八下。

然而16日晚間約20輛車陸續駛離印度大使館時，一些全副武裝的塔利班戰士竟向車上乘客微笑揮手。

一名戰士還引導印方車輛開上離開喀布爾綠區（green zone，外國使館區）的道路與通往機場的幹道。塔利班的護送使街上人群讓道，車隊終於得以抵達機場。

印度航空公司（Air India）員工帕塔瑞（Shirin Pathare）在新德里下機後告訴法新社：「我好開心能夠回來。印度是天堂。」

© 2021 AFP