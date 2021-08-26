阿富汗淪陷塔利班 為何IS威脅再臨？

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾26日電） 拜登近日表示，伊斯蘭國（IS）對阿富汗威脅日增，尤其是喀布爾機場。法新社分析，同屬遜尼派聖戰士的伊斯蘭國不滿「叛教死敵」塔利班與美國簽訂撤軍協議，誓言將持續戰鬥。

當絕望的阿富汗群眾湧進喀布爾（Kabul）機場，不放過任何一架撤離班機以便逃離塔利班之際，美國官員針對另一個聖戰士威脅提出警告：伊斯蘭國（IS）。

美國總統拜登指出，喀布爾機場遭受伊斯蘭國的區域分支，也就是名為「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）攻擊的風險急切，且危機越來越高。

英、美和澳洲昨晚紛紛發出類似的旅遊警戒，敦促聚集在此區的民眾移動到更安全的地點。

拜登22日說：「ISIS-K和塔利班是死敵，他們有廝殺的歷史。但我們每天都有軍隊在地面，這些在機場的部隊和無辜平民都面臨來自ISIS-K的攻擊」。

當被直接問及威脅的可能性，一名塔利班發言人坦言，「滋事」的風險在混亂情況下會造成麻煩，衍生的混亂就會被歸咎於美國領導的撤軍行動。

法新社分析ISIS-K與塔利班的恩怨情仇。「呼羅珊」是這個區域的歷史名字，涵蓋現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。

伊斯蘭國2014年宣佈於伊朗和敘利亞「建國」數月後，從巴基斯坦塔利班脫離的士兵隨後加入阿富汗境內的好戰分子，並組成區域分支，宣示效忠伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）。

根據聯合國觀察員指出，這個伊斯蘭國的區域分支也成功在巴基斯坦和包括喀布爾在內的阿富汗其他地區，設立「潛伏小組」。

ISIS-K近年來也犯下好幾起血腥攻擊，殘殺兩國境內的平民，犯案地點包括清真寺、神壇、公共廣場，甚至醫院，特別鎖定被它視為異教宗派的穆斯林，包括什葉派（Shiite）。

雖然呼羅珊伊斯蘭國與塔利班都隸屬於伊斯蘭強硬遜尼派（Sunni）好戰團體，卻彼此互相憎恨，伊斯蘭國在聲明中會將塔利班稱為「叛教者」。

他們在宗教與策略細節上抱持不同意見，也都宣稱自己是聖戰士真正的掌旗手。紛爭導致雙方流血相向，2019年後塔利班逐漸佔上風，ISIS-K卻沒能像母團體伊斯蘭國在中東般保有領地。

在這次塔利班閃電般奪下阿富汗後，全球數個聖戰士團體都給予祝賀，但伊斯蘭國卻沒有。

根據觀察好戰團體通信的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，伊斯蘭國在喀布爾淪陷後公布的一份評論，就指責塔利班因與美國的撤軍協議而背叛聖戰士，並誓言將持續戰鬥。

© 2021 AFP