阿富汗男子撤離抵法國 違反監視令遭判緩刑

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（法新社巴黎26日電） 一名阿富汗男子剛從被塔利班（Taliban）控制的首都喀布爾（Kabul）撤離抵達法國，隨即因違反監視令，遭法國法院判處予以緩刑的10個月徒刑。

阿瑪特（Ahmat M）和另外4名男子從阿富汗抵達法國後遭受監視，調查與塔利班的關連。

有一男子雖然曾冒危險協助法國與阿富汗公民，但疑似為塔利班工作。因此阿瑪特等與他關係密切的5名阿富汗人，本周稍早一入境法國隨即受到監視。

監視令嚴格限制這幾人的行動，而阿瑪特因為在限制區域外遊盪，昨晚遭法國法院定罪判刑。

阿瑪特和妻子、女兒及多名家族成員住在巴黎市郊的諾瓦西（Noisy-le-Grand），他被要求不得離開該區域。他告訴法庭，他在抵達法國後開始出現頭痛、嘔吐癥狀，當時想要去購買藥物。

但阿瑪特的說法令人質疑，他說自己跟着住在同一旅館的男子出門，那名男子說要幫他買藥，他根本不知道已經來到巴黎市中心。

但那名男子告訴調查人員，阿瑪特要求自己陪他去巴黎，目的是買手機SIM卡。阿瑪特堅稱，根本不知道必須遵守限制。

他的律師說，「這不是塔利班成員跑到法國的案子，而是一名男子帶着妻子和3個月大女兒」，因為「要去超市」結果被捕。

過去14天里，塔利班成員可能混入數百名阿富汗難民當中撤離到法國，已在法國引發爭議。法國明年將舉行總統大選，難民議題預料會成為主戰場。

© 2021 AFP