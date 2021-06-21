阿富汗總統將會拜登 談美國撤軍與阿國暴力問題

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（法新社華盛頓20日電） 阿富汗總統甘尼和主管阿國和平進程的和平委員會主席阿布杜拉25日將在白宮會晤美國總統拜登，討論美國撤軍及阿國部隊與民兵組織塔利班（Taliban）衝突升溫等問題。

拜登已下令在今年的911恐怖攻擊事件20周年紀念日前，撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。

白宮聲明表示，在雙方首度面對面的會談中，拜登將試圖向甘尼與阿布杜拉保證，美國會在外交、經濟和人道援助等方面支持阿富汗人民，並再次承諾確保阿富汗永遠不再成為恐怖分子的避風港。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天在聲明中說：「甘尼總統（Ashraf Ghani）和阿布杜拉（AbdullahAbdullah）在美國逐步自阿富汗撤軍之際到訪，將凸顯美國和阿富汗持久的夥伴關係。」

她說，華府致力「提供外交、經濟和人道主義方面的援助，以支持阿富汗人民，包括阿國婦女、女孩和少數民族」。

塔利班則說，甘尼和阿布杜拉此行「毫無價值」。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說：「他們（甘尼和阿布杜拉）將與美國官員會談，以保障自己的權力與個人利益。」「這對阿富汗人無益。」

在美軍努力於9月11日前完成撤軍阿富汗之際，塔利班每日與政府軍戰鬥，並聲稱已佔領40個地區。

塔利班今天表示，他們仍致力於和平談判，但堅決主張在阿富汗實行「真正的伊斯蘭體系」，是結束戰爭和確保權利的唯一途徑，包括女性權利。

武裝分子與阿富汗政府之間的談判已陷入僵局數月，自美軍5月展開最後階段的撤軍以來，全國各地暴力衝突事件激增。

五角大廈6月稍早表示，美國撤軍阿富汗進度已逾50%。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP