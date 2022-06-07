阿富汗總統攜鉅款出逃？美報告：不可能

（法新社華盛頓6日電） 美國政府監督機構的報告指出，塔利班（Taliban）去年攻陷阿富汗首都喀布爾（Kabul）時，幾乎確定阿國總統甘尼（Ashraf Ghani）未竊走國庫巨款出逃。

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阿富汗重建特別督察長（Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）辦公室先前詢問甘尼（Ashraf Ghani）問題，現在仍在等待答案，這份臨時報告明天將公布。

2021年8月15日塔利班進軍喀布爾時，甘尼倉皇逃離總統府、搭乘直升機離開。率先報導的政治新聞媒體Politico訪問機上官員與其他目擊者。

之後數天，多份報導暗指甘尼和其他官員攜着多達1.69億美元的阿富汗政府資金離開，但甘尼始終強烈否認這些說法。

這份報告稱：「雖然阿富汗重建特別督察長發現一些現金從總統府拿走並放到直升機上，證據卻顯示這個數字不超過100萬美元，可能接近50萬美元。」

阿富汗重建特別督察長的評估主要根據詢問目擊者和官員而得，目擊者和官員都表示，沒看到直升機上有如此大量的現金，直升機光是載逃生的人就已超過負荷。

阿富汗重建特別督察長指出：「1.69億美元的百元大鈔疊放，長會到7.5英尺、寬3英尺、高3英尺…重量會到近兩公噸。」阿富汗重建特別督察長補充說，目擊者指出，直升機沒有貨艙，「行李很少」。

前高級官員告訴阿富汗重建特別督察長，1位官員帶了大約20萬美元，另1位帶了約24萬美元，其他人「口袋則有5000到1萬美元不等…沒人有數百萬美元」。

「如果屬實，3架直升機上的現金總額約50萬美元，其中44萬美元屬於阿富汗政府。」

報告稱，似乎「有許多機會可以侵佔阿富汗政府的資金」，但「沒有足夠證據確定阿富汗官員是否在政府垮台時帶走數以億計美元，也不能確定有任何遭竊資金是由美國提供」。

© 2022 AFP