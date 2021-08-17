阿富汗變天 前副總統沙雷矢言組織游擊隊反攻

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社阿富汗龐吉夏17日電） 阿富汗遭塔利班佔領後，該國前副總統沙雷（Amrullah Saleh）表示，自己「絕不投降」，他還準備組建游擊隊，向塔利班發動反攻。

據報導，阿富汗首都喀布爾淪陷後，沙雷已撤退到該國僅存的最後據點：位於喀布爾東北方、隱藏在興都庫什山中的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。他15日還在推特上以英語發文，矢言「我不會讓曾聽我說話的數百萬人失望。我與塔利班不共戴天，永遠勢不兩立」。

隔日，社群媒體上出現沙雷與知名反塔利班戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子在龐吉夏的照片。

潰散的政府軍在龐吉夏重新集結之際，沙雷和馬樹德之子正指揮一支民兵部隊，目標是組建游擊隊，對抗塔利班。

孤兒出身的沙雷自1990年代開始，與游擊隊指揮官馬樹德並肩作戰，此後在阿富汗政府內任職，直到1996 年塔利班首度掌權。

2001年，美國發生911事件後，沙雷成為中央情報局（CIA）重要資產。2004年，阿富汗成立國家情報機構國家安全局（National Security Directorate），並由他出任局長。

沙雷於2010年遭解職，2018年又出任內政部長，之後當上副總統。

塔利班先前多次企圖暗殺沙雷。最危險的一次在去年9月、阿富汗政府與塔利班展開和平談判前，當時沙雷的車隊遭受炸彈攻擊，造成至少10人死亡，沙雷本人也受到輕傷。

沙雷的新據點龐吉夏河谷向以天然屏障地形聞名。1990年代的塔利班與80年代的蘇聯都無法攻下此地。

一名不願透露姓名的居民告訴法新社，「我們不會允許塔利班進入龐吉夏，我們會竭盡全力抵抗，與他們戰鬥到底。」

© 2021 AFP