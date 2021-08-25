阿富汗逃難末班車 記者感慨：人人都有逃亡理由

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（法新社喀布爾25日電） 塔利班奪下阿富汗，民眾陷入恐慌、試圖出逃，有人幸運搭上有塔利班護送進入首都喀布爾機場的巴士車隊，如今回憶起當時車輛駛過大批拚命想加入他們的人群時的心碎感受。

隨着美軍撤離行動持續在混亂中進行，數以萬計民眾聚集在喀布爾以北機場周圍，希望能搭上飛機逃出阿富汗。

有民眾在這場混亂中被擠壓致死；有人把孩子遞給圍牆另一邊的軍人；還有軍機沿着跑道滑行準備升空時，年輕男子成群攀附在機側。

一名新聞工作者22日一早離開喀布爾市中心旅館，搭上前往機場的巴士車隊，此人向法新社表示，大批人群在機場附近一個路口紮營，許多人甚至露宿街頭。

這名記者說：「他們一看到我們的車隊就立刻朝巴士奔來，向我們出示護照或其他文件…一名男子帶着妻兒來到我的車窗邊並揮舞他的護照，說『我有英國簽證，但是進不去，拜託讓我們上車』。」

這名在車隊中的記者向法新社表示：「每個人都有離開的理由。有些人是新聞工作者，有些是女大生，還有些曾與外國人共事。」

成功搭上車隊的民眾，如今都已在卡達一座COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離營，等候轉至西方國家。

帶着妻子和4個孩子的哈密德（Haji Hamid）說：「我的孩子們在哭，他們已筋疲力盡，但我告訴他們再撐一下，等飛機來我們就得救了。」

他說：「如果我們留在阿富汗，死亡和壓迫會如影隨形。我一直告訴他們，『總有一天你們會謝我』。」

© 2021 AFP