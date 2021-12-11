阿富汗逾半人口挨餓 世銀：將釋2.8億美元援助

（法新社華盛頓10日電） 世界銀行今天表示，國際捐贈者同意釋出2億8000萬美元（約新台幣77億4200萬元）援助阿富汗。聯合國一再示警，阿富汗逾半人口今年冬天將面臨「嚴重的」糧食短缺。

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世界銀行（World Bank）在聲明中說，阿富汗重建信託基金（Afghanistan Reconstruction Trust Fund）的資金將「在關鍵時刻向阿富汗民眾提供人道援助」。

這些資金將撥給聯合國兒童基金會（UNICEF）與世界糧食計畫署（World Food Programme），這兩個組織「在阿富汗當地有駐點與後勤能力，將用這些資金彌補現有計畫的融資缺口，直接向阿富汗人民提供衛生與營養服務」。

世銀管理階層本月稍早提出將資金用在重建行動的提議。

聯合國一再警告，阿富汗瀕臨陷入全球最嚴重的人道危機。約有2200萬名阿富汗人，相當於阿富汗人口一半以上，將在冬季面臨「嚴重的」糧食短缺，迫使數以百萬計的民眾必須在移民與挨餓間做選擇。

阿富汗人民會陷入這個處境，是因為全球暖化引起的乾旱，加上塔利班（Taliban）8月接管政局後，國際社會決定凍結資金，加劇阿富汗的經濟危機。聯合國在最近的報告中說，這項決定對阿富汗造成「前所未見的財政衝擊」。

華盛頓當局凍結阿富汗約100億美元的準備金，世銀與國際貨幣基金（IMF）也暫停向阿富汗提供資金。

阿富汗首都喀布爾內有許多人走投無路，為了將自己餵飽、買煤炭過冬，逼得必須變賣家當。

聲明指出，聯合國兒童基金會將獲得1億美元，提供必要的醫療衛生服務；世界糧食計畫署（WFP）將收到1億8000萬美元。

© 2021 AFP