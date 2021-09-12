阿富汗部分女性克服恐懼重返工作崗位

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（法新社喀布爾12日電） 塔利班在阿富汗重新掌權後，女性權利狀況受各界關注。塔利班只允許少部分職位的女性上班，包括機場員工。她們鼓起勇氣重返工作崗位，並向媒體表示，將做到被迫停職為止。

在塔利班（Taliban）入主阿富汗首都喀布爾不到一個月後，賈瑪（Rabia Jamal）做了一個很艱難的決定，她要勇敢面對強硬派，並重回機場的工作崗位。

由於這些伊斯蘭強硬派分子表明女性應該待在家裡，以確保安全，風險再明顯不過，但這名35歲、育有3名孩子的母親覺得她幾乎別無選擇。

身穿海軍藍套裝並化了妝的賈瑪向法新社表示：「我需要錢養活家庭。我在家感到壓力，但現在我覺得好多了。」

8月15日喀布爾落入塔利班之手前，有超過80名女性在機場工作，現在卻只有12人回到崗位。

但她們也是首都非常少數被允許回到工作崗位的女性。塔利班要大部分的女性都不要恢復工作，直到進一步指示。

法新社報導，6名女性機場工作人員站在主要入口，一邊談天說笑，一邊等着幫搭乘國內班機的女性乘客掃描和搜身。

賈瑪49歲的姊姊科西亞・賈瑪（Qudsiya Jama）向法新社表示，塔利班掌權讓她震驚。她是5個孩子的母親，也是家中唯一經濟支柱，「我很害怕，我的家人也替我擔心，他們叫我別回來。但我現在很開心，也放心了...目前沒有問題」。

阿富汗女權在塔利班1996到2001年統治期間受到嚴重剝奪，但自再次掌權後，他們宣稱不會那麼極端。

塔利班教育當局表示，女性將被允許進入大學，只要能夠男女分班，或至少以窗簾隔開。但女性必須穿着穆斯林罩袍及遮蓋臉部的面紗。

儘管如此，聯合國婦女組織（UN Women）駐阿富汗代表戴維迪安（Alison Davidian）8日仍警告，塔利班已經開始違背尊重阿國女權的承諾。

在因美國慌忙撤退而導致無法使用後，喀布爾機場再次恢復營運。賈瑪表示，除非她被迫停職，否則她會一直工作下去。

塔利班已下達政令，根據新法，女性工作「必須符合伊斯蘭原則」，但指涉內容卻還沒有太多細節。

從2010年起便在航廈提供地勤和安全工作的賈瑪說：「我的夢想是成為阿富汗最富有的女孩，且我覺得我一直是最幸運的。我會一直做我愛做的事，直到我不再幸運為止」。

© 2021 AFP