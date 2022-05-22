阿德巴約大砍31分 熱火勝塞爾蒂克東區決賽領先

（法新社波士頓21日電） 阿德巴約今天大砍31分，率熱火109比103在客場擊敗塞爾蒂克，並在東區冠軍賽取得2比1領先。

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美國職籃NBA東區冠軍賽，頭號種子邁阿密熱火與第2種子波士頓塞爾蒂克在前兩戰打完後，以1比1戰成平手。雙方今天移師塞爾蒂克主場進行第3戰，熱火因腿筋傷勢缺席東區冠軍賽前兩戰的明星控衛勞瑞（Kyle Lowry）和前役因膝傷提前退場的內線悍將塔克（P.J. Tucker）今天都順利歸隊。

熱火在兩員大將重回賽場的情況下士氣大振，這場比賽打出強力開局，很快取得29比10的大幅領先，並靠馬丁（Caleb Martin）首節剩下14.9秒時完成「3分打」，在第1節打完時以39比18握有21分的領先優勢。

勞瑞打了5分鐘後，疑似又出現傷病問題，提前退場回到休息室，但他在第2節又回到場上。

次節兩隊不斷拉鋸，塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）中場前1.4秒飆進三分彈、單節獨得8分的帶領下，稍將比分拉近，但熱火上半場仍以62比47保持領先。

不過傷病問題持續困擾熱火，陣中頭號主將巴特勒（Jimmy Butler）上半場打了20分鐘，拿下8分後，下半場因右膝傷勢而無法再上場。

下半場在霍福德（Al Horford）飆進三分彈後，塞爾蒂克一度將落後縮小剩下個位數的9分差，但熱火在阿德巴約（Bam Adebayo）完成「3分打」後要回兩位數領先，並在他單節7分帶領下，在3節打完後以87比72保有15分領先。

末節塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）獨得11分的情況下，打出一波20比6攻勢，並將落後縮小僅剩下1分，但熱火靠斯特魯斯（Max Strus）的三分彈適時踩住煞車，接着阿德巴約跳投得手、塔克兩罰俱中，把領先拉開到8分，最終以6分驚險帶走勝利。

熱火的阿德巴約有31分、10籃板的「雙十」表現，塔克、斯特魯斯分別攻下17分、16分，勞瑞則有11分、6助攻進帳。

塞爾蒂克的布朗轟下全場最高40分並抓下9個籃板，霍福德有20分、14籃板的「雙十」成績，6犯提前離場的史瑪特（Marcus Smart）有16分、7助攻的演出，塔特姆14投僅3中，只有10分進帳。

今天熱火拿下勝利，在東區冠軍賽以2比1領先，雙方接下來將於23日（台灣時間24日）於塞爾蒂克主場進行系列賽第4戰。

© 2022 AFP