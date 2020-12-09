阿拉伯聯合大公國為中國疫苗註冊 聲稱防護力86%

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社杜拜9日電） 阿拉伯聯合大公國今天表示，根據第三期臨床試驗分析報告，中國製藥鉅子國藥集團研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗防護力達86%，阿聯今天正式為這種疫苗註冊。

官方阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿聯衛生當局「已宣布為這種疫苗正式註冊」，但未進一步說明將如何使用。

國藥研發的冠狀病毒疫苗今年7月起在阿拉伯聯合大公國進行第三期試驗，並在9月獲准提供醫療工作人員緊急使用。

報導中說：「這項宣布是阿聯衛生當局對這種疫苗安全性和防護力的重大信任投票。」

報導說，阿聯衛生官員已審查國藥疫苗第三期試驗的中期分析報告，試驗結果顯示疫苗的防護力達86%。

衛生部在WAM刊載的聲明稿中表示，分析報告也顯示，疫苗中和抗體的血清轉換率為99%，預防中度和重度癥狀感染100%有效。

「再者，分析報告顯示，（疫苗）沒有嚴重的安全疑慮。」

目前共有兩種疫苗在阿聯進行第三期臨床試驗，分別是中國的國藥集團疫苗和俄羅斯以蘇聯時代衛星命名的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗。

杜拜領導人穆罕穆德親王(Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum)11月表示， 他已經接種試驗性的冠狀病毒疫苗，其他阿拉伯聯合大公國的高級官員也參與這項疫苗試驗計畫。

© 2020 AFP