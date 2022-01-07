阿拉木圖街頭混戰 維和部隊抵哈薩克平亂

（法新社阿拉木圖6日電） 中亞的哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。第一大城阿拉木圖街頭到處槍響，動亂已造成數十人喪生、2000人被捕。

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示威者昨天攻佔好幾個政府辦公大樓，阿拉木圖街頭衝突今天持續。法新社的特派記者不斷從市內主廣場的方向聽到槍響。

當地媒體報導稱安全部隊已清除佔據廣場和其他主要官署里的示威者。

應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）所請，總部設於莫斯科的「集體安全公約組織」（CSTO）派遣維和部隊約2500人到當地協助綏靖。俄國國防部表示，第一批維和部隊中的俄軍已抵達哈薩克。

哈薩克長久以來被認為是中亞最穩定的前蘇聯加盟共和國，但隨不滿瓦斯飆漲引爆連日來的大規模示威，如今富含石油的哈薩克正面臨數十年來最大的危機。

武裝的示威群眾與安全部隊大打街頭混戰，官方表示軍警748人受傷、18人殉職，其中兩人還被斬首。

俄國官方媒體指出，6日清晨示威者與哈薩克安全部隊間的衝突導致數十人喪生，包含18名執法人員。

哈薩克衛生部6日表示目前有1000多人受傷，其中400 人住院，62人進到加護病房。塔斯社引述當地警方稱約2000人在阿拉木圖被捕。

© 2022 AFP