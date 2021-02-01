阿斯特捷利康疫苗供貨吃緊 歐盟協商獲增3成供應

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（法新社柏林31日電） 歐盟執行委員會主席範德賴恩今天表示，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）配送給歐盟2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗將會增加30%。

阿斯特捷利康公司上周宣布，由於旗下一家歐洲制藥廠在作業上出現問題，今年第一季配送給歐盟的疫苗劑量只能達到原承諾的1/4。

阿斯特捷利康公司因延遲交付疫苗而與歐盟關係緊張，德國政府昨天才揚言，將對未如期交貨給歐盟的多個實驗室採取法律行動。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與幾家簽約藥廠主管會談後推文說，阿斯特捷利康現已同意額外配送900萬劑疫苗，且會比表定時間提早一周開始配送。

歐盟消息人士說，首批將於2月第2周開始交貨。

範德賴恩告訴德國廣播電台ZDF，阿斯特捷利康配送給歐盟的疫苗數量將增加30%，還說這家藥廠將在歐洲擴大產能。

但她也承認，2月與3月的疫苗供應仍處於「艱困階段」。

範德賴恩說，到了第2季，嬌生公司（Johnson & Johnson）疫苗將會上市，多家制藥廠也將解決初期遭遇的困難，屆時可望會有更多疫苗。而當前的目標仍是在今年夏季結束前，歐盟地區將有7成成年人完成接種。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP