阿斯特捷利康CEO：我們的疫苗效力已達致勝配方

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（法新社倫敦27日電） 英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的執行長索西歐今天表示，他們與英國牛津大學共同研發的Covid-19疫苗已達到效力「致勝配方」，且對預防須住院的重症情況有100%保護力。

阿斯特捷利康與牛津大學（University of Oxford）合作的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗，目前正由英國獨立醫藥監管單位進行評估。

早前試驗結果顯示，這支疫苗會產生不同的保護力，一開始平均結果是70%，後來根據不同劑量會躍升至90%。

索西歐（Pascal Soriot）接受英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）訪問時表示，他相信試驗結果將顯示，他們疫苗的保護力，與輝瑞（Pfizer）和BioNTech合作疫苗的95%及莫德納（Moderna）疫苗的94.5%相當。

索西歐說：「我想我們已得出致勝配方，知道如何在施打2劑後讓保護力跟所有其他人（的疫苗）一樣。」他透露相關數據將在「某個時機」對外公布。

英國政府23日宣布，牛津-阿斯特捷利康疫苗的研發者已將相關資料呈報給藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products RegulatoryAgency，MHRA），等待核准大規模上市。英國「周日電訊報」（Sunday Telegraph）報導，預料28日將批准放行。

英國11月開始接種輝瑞-BioNTech疫苗，已有數十萬最高危險群人口接受施打。但英國疫苗接種計畫預料大部分還是要靠牛津和阿斯特捷利康的疫苗來滿足，因為政府已訂購1億劑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP