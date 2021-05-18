阿根廷下令 要臉書暫停WhatsApp資料分享新條款

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（法新社布宜諾斯艾利斯17日電） 科技公司臉書（Facebook）依據新的資料使用政策，得以從旗下WhatsApp通訊軟體的用戶身上搜集資料。阿根廷政府今天宣布，已下令臉書暫停實施新條款。

刊登在官方公報上的一項決議指出，新條款至少應暫停執行6個月，目的是防止「濫用主導地位」。

同時，阿根廷負責保護個資與公共資訊運用的主管單位，也將領導一項針對臉書計畫的調查。

臉書今年稍早通知WhatsApp的用戶，必須同意一項新的資料使用政策，才能繼續使用這個軟體。

阿根廷國內貿易秘書處（Secretary of Internal Trade）表示，在阿根廷，有76%的行動電話用戶使用WhatsApp。

秘書處表示，當母公司「透過臉書、Instagram與WhatsApp等社群媒體而享有市場主導地位時」，就有必要暫停這項資料使用政策。

秘書處還說，資料分享會讓臉書公司取得用戶資訊，「到達一種其他公司無法做到的程度」。

秘書處指出，「WhatsApp與用戶之間的懸殊關係」，會迫使多數人接受新條件，同意WhatsApp「搜集過多的個資細節」，並分享給臉書集團其他應用程式。

阿根廷並非唯一阻擋臉書在不同應用程式之間分享用戶資料的國家，美國、印度、巴西和德國也採取類似措施。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP