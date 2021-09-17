阿根廷副總統挑戰總統 要求內閣改組

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（法新社布宜諾斯艾利斯16日電） 阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲今天直接挑戰她的上司，即總統艾柏托．費南德茲，除要求內閣重新改組，還將執政聯盟最近的選舉失利歸咎於他的經濟政策。 在政治危機日益加劇之下，克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Kirchner）在內閣中5位部長和其他高階官員，因執政聯盟於周末的期中選舉初選表現不佳而辭職的一天後，向艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）發出一封公開信。 艾柏托．費南德茲已經拒絕他們的請辭。 克莉絲蒂娜．費南德茲在公開信中批評「戀棧」者，並表示：「經歷這樣的慘敗後，你真的認為公開請辭沒有必要嗎？那些負責幫總統重新組閣的人呢？」 她也表示，她曾警告政府的經濟政策會「對選舉造成影響」。 阿根廷訂於11月14日舉行國會選舉，將改選眾議院一半席次和參議院1/3席次的議員，中間偏左的執政聯盟眾人陣線黨（Frente de Todos）在期中選舉初選中僅拿下不到31%的選票。 眾人陣線黨在參議院擁有多數席次，他們希望也能在眾議院有相同的表現。 12日的投票是要替11月的國會選舉選出候選人，但也被認為是選民投票意向的指標。 艾柏托．費南德茲今天呼籲他的政府將「歧見」放下。 艾柏托．費南德茲在推特（Twitter）上寫說：「現在不是發起爭端，讓我們分心的時候。」他也補充道：「治理方式將持續依循我的意願，這也是我被選上的目的。」

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