阿根廷執政聯盟選舉失利 正副總統爭執後重組內閣

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（法新社布宜諾斯艾利斯17日電） 阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）為平息一場政治危機，在今天宣布成立新內閣。他是在執政聯盟於期中選舉初選失利後，在本周和副總統出現激烈爭執。

副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）昨天才發出公開信，要求總統重組內閣，這讓執政聯盟在周末初選表現疲軟後產生的危機持續加深。

阿根廷總統府宣布，圖庫曼省（Tucuman）省長曼蘇爾（Juan Manzur）將接替卡費洛（Santiago Cafiero）擔任幕僚長。卡費洛則取代人在墨西哥的索拉（Felipe Sola）成為新任外交部長。

將在20日宣誓就職的新閣員，還包括掌管安全事務的阿尼巴爾．費南德茲（Anibal Fernandez）、掌管農漁牧業的杜明奎（Julian Dominguez）、掌管教育的珀茲克（Juan Perzyck）、掌管科學和技術的菲繆斯（Daniel Filmus）。

另外，羅斯（Juan Ross）被指派取代畢昂迪（Juan Pablo Biondi），成為新任新聞傳播部長。曾任總統的克莉絲蒂娜過去公開反對畢昂迪，指控他策動「秘密活動」。

執政的「眾人陣線黨」（Frente de Todos）聯盟在上周末的期中選舉初選中，全國得票率僅31%，選後艾柏托．費南德茲和克莉絲蒂娜就經歷這屆政府最嚴重的危機。

© 2021 AFP