阿根廷墮胎合法化滿1周年 女性處境改善不多

（法新社布宜諾斯艾利斯12日電） 一年前，阿根廷成為少數墮胎合法化的拉丁美洲國家之一。儘管這項立法替國內女性帶來希望，但事實證明，在偏鄉地區，改變人們心態、實務做法和基礎設施都很困難。

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2021年1月14日，允許婦女懷孕14周內墮胎的法案正式成為法律，讓首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的女性開心慶祝。然而，對於許多居住在偏遠、保守地區的女性而言，她們面臨的困境並未因為新法過關而有所改善。

33歲婦女羅德里格斯（Monik Rodriguez）告訴法新社：「在村莊里，你早上去做超音波檢查，下午麵包店師傅就會恭喜你懷孕了。」

在風氣保守、信奉天主教的沙爾塔省（Salta），擁有3個孩子的羅德里格斯專門替想要墮胎的婦女提供服務，陪伴她們完成目標。

羅德里格斯說：「有些事情不需要偷偷摸摸。」為推動公民組織「女性力量」（Women's Strength）發起的計畫，她每月最多會接到125通電話。

「最重要的就是傾聽，幫助她們努力克服障礙，陪伴她們通過衛生體系，讓她們不致迷失在繁瑣的官僚制度中。」

羅德里格斯接聽的電話來自狀況各異的女性，包括青少女、初為人母者、有大家庭的女性，甚至還有即將進入更年期的婦女。

羅德里格斯透露，10年前她就成為母親，也曾秘密墮胎，「在求助專線上，我們不會主動建議女性墮胎，但我們會讓女性知道，當個媽媽不完全是件浪漫的事」。

「正因為（懷孕女性）被迫保密，讓她們更擔心害怕，加上錯誤資訊滿天飛，導致女性面臨更多危險狀況。」

© 2022 AFP