阿根廷墮胎法案29日表決 天主教會和福音派聯手反對

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（法新社布宜諾斯艾利斯27日電） 阿根廷參議院29日將辯論和表決是否允許孕婦在懷孕14周內自願墮胎。現在該國天主教會和福音派基督徒正聯手竭力對抗這項措施。

阿根廷眾議院11日已通過上述墮胎合法化的法案。兩年前，眾議院也曾通過類似法案，但在天主教和福音派教徒堅定反對下，參議院最後擋下法案。

目前阿根廷只允許遭性侵和危及母親性命這兩種情況才能墮胎。

阿根廷憲法雖保障宗教自由，並於1994年改革後取消總統須為天主教徒的要求，但憲法序言仍提及上帝，憲法第2條也保證政府對天主教會的支持。

社會學家馬利馬奇（Fortunato Mallimaci）表示：「阿根廷天主教會影響力很大，政界有非常堅固的天主教文化。宗教團體尋求政府支持；政府自覺不夠力時，也會尋求宗教團體支持。時至今日，天主教會在政治面的影響力還大過宗教面。」

天主教在教宗方濟各（Pope Francis）的故鄉阿根廷，是一股強勁勢力。根據馬利馬奇，政府會支付薪酬給大主教和補助天主教辦學。在阿根廷，天主教學校在教育界佔36%。

不過，在福音派基督徒勢力增長之際，天主教影響力正漸漸減少。根據政府機構2019年調查，62%阿根廷人自認是天主教徒、18.9%自認不信教、15.3%為福音派基督徒。

福音派自2018年起加入抗議墮胎合法化的行列。馬利馬奇指向福音派抗議時揮舞的淡藍色手巾表示，福音派有股氣勢，「天主教徒不會那樣動員」。

儘管阿根廷福音派教會持續成長，但他們的政治分量仍比不上其他國家，像巴西福音派可以仰賴國會黨團。阿根廷福音派的力量存在於街頭抗議，29日他們勢將採取行動，到國會前與墮胎權支持者對峙。

© 2020 AFP