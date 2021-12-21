阿根廷大危機20周年 數萬人上街示威反撙節

（法新社布宜諾斯艾利斯20日電） 成千上萬示威者今天走上阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，紀念「大危機」20周年。當年的經濟崩潰引發社會動蕩，39人在政府鎮壓行動中喪命。

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今天中午，數十個工會、社會運動團體及傾左黨派來到總統府前的五月廣場（Plaza de Mayo），紀念2001年這場事件。這些人昨晚舉行守夜活動直至深夜。

今天這場示威活動的時空背景與2001年差相彷彿，都有龐大的債務，也都和國際貨幣基金（IMF）簽訂了協議。似曾相識的背景，讓阿國民眾憂心撙節政策又一次近在眼前。

工人黨（Worker's Party）支持者索拉諾（Gabriel Solano）告訴法新社：「12月20日是阿根廷很重要的紀念日。」

「20年過去了，我們看到的狀況差不多一樣，民不聊生，與國際貨幣基金議定的方案，正以調整計畫威脅着百姓。」

「我們回到這裡，來到五月廣場，是想表達人們不想要有另一個調整措施。」

示威者高舉旗幟，痛斥國際貨幣基金以及贊成用撙節解決阿國經濟問題的政治人物。

2001年12月，在一場因資金外逃引發的現金危機中，多年來不斷高築的債台與撙節措施對撞，引爆劫掠與暴亂，時任總統戴拉魯亞（Fernando de la Rua）在48小時內宣布辭職，搭直升機倉皇逃離。

接任的薩阿（Adolfo Rodriguez Saa）只當了1星期總統，但在這短短的1星期中，他宣布了阿根廷將不履行1000億美元的債務。

「大危機」在這個人口4500萬、通膨全球數一數二、貧窮率高達42%國家的人民心中留下了永久的傷痕，人們時時擔心着，不知道哪天，金融危機將會再次降臨。

© 2021 AFP