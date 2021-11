阿根廷歡慶LGBTQ與女權進展 數千人遊行籲立法

(法新社布宜諾斯艾利斯6日電) 數以千計民眾今天以數小時的音樂演奏和遊行方式,在布宜諾斯艾利斯市中心慶祝阿根廷LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)與女權團體取得大幅進展。 這場遊行節慶氣息濃厚,但反歧視辦公室負責人殷凡特(Ornella Infante)告訴記者,「我們歡慶得到的勝利,但也要求國會處理」已經提出的跨性別人士權利及反歧視法案。 國會前廣場以及歷史悠久的五月廣場(Plaza de Mayo)都擠滿了遊行人潮。街頭有民眾跳舞與音樂人演出,還有人在服裝上精心打扮,來慶祝多元認同。

「阿根廷變性與跨性別變裝症者協會」(Association of Transsexual and Transgender Transvestites of Argentina, ATTTA)領袖、60歲的羅布雷斯(Mary Robles)告訴法新社:「我們要求立法作為歷史賠償,有年長女性遭到迫害,她們不能讀書或取得醫療照護。」 遊行群眾也高舉「特魯爾失蹤」(Missing Teruel)的標語,要求查明22歲變性人特魯爾.托瑞(Tehuel de la Torre)的下落。特魯爾.托瑞3月間離家面試工作時失蹤。

