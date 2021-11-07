阿根廷歡慶LGBTQ與女權進展 數千人遊行籲立法

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（法新社布宜諾斯艾利斯6日電） 數以千計民眾今天以數小時的音樂演奏和遊行方式，在布宜諾斯艾利斯市中心慶祝阿根廷LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）與女權團體取得大幅進展。 這場遊行節慶氣息濃厚，但反歧視辦公室負責人殷凡特（Ornella Infante）告訴記者，「我們歡慶得到的勝利，但也要求國會處理」已經提出的跨性別人士權利及反歧視法案。 國會前廣場以及歷史悠久的五月廣場（Plaza de Mayo）都擠滿了遊行人潮。街頭有民眾跳舞與音樂人演出，還有人在服裝上精心打扮，來慶祝多元認同。