阿根廷經濟重創 數萬人上街頭示威求工作

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（法新社布宜諾斯艾利斯16日電） 阿根廷首都布宜諾斯艾利斯今天有數萬民眾走上街頭，直言快活不下去，要求政府改善經濟狀況。阿根廷正飽受高通貨膨漲、高失業率以及日益嚴重的貧困所苦。

民怨爆發之際，總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）的執政聯盟在11月國會大選前初選遭受沉重打擊，參議院多數席次恐怕不保。

阿根廷勞工階級要求工作飯碗，同時增加糧食補貼，原已嚴重的經濟危機因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而惡化，4500萬人口中多達42%陷入貧困。

一名自稱是3個孩子母親的示威者吉塞拉（Gisela）告訴法新社：「我不支持或反對政府…我們只是想要工作，我們想要工廠。」

自2018年以來的經濟衰退中，阿根廷是世界上通膨最嚴重的國家之一。1月至8月為32%，且欠國際貨幣基金（IMF）440億美元，本月必須支付19億美元，12月前還要再支付另一筆19億美元。

阿根廷去年GDP下降9.9%。阿根廷政府今天預測，2022年經濟增長率為4%，通膨率為33%。

阿根廷訂於11月14日舉行國會選舉，將改選眾議院一半席次和參議院1/3席次的議員，中間偏左的執政聯盟眾人陣線黨（Frente de Todos）在上周末舉行的期中選舉初選，僅拿下不到31%的選票。

抗議者貝里波尼（Eduardo Belliboni）告訴法新社：「我不知道為什麼他們（當局）會感到驚訝，你可以看到他們並不住在我們社區，但民眾對於沒有工作和教育的憤慨是顯而易見的。」

© 2021 AFP